Спорт

Псковичи могут сдать ГТО на празднике «Макушка лета» в Овсище 20 июля

Праздник «Макушка лета» состоится в рамках празднования Дня округа №12 в Овсище 20 июля. Как сообщили активные псковичи в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова», на празднике можно будет сдать ГТО.

Фото: Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова»

В программу праздника входит сдача следующих нормативов ГТО взрослыми: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания на высокой перекладине, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места. Регистрация начнется в 16:30. Все мероприятия пройдут на стадионе школы №3.

Остальные нормативы можно будет сдать на стадионе «Машиностроитель» в удобное время.