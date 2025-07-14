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Псковичи могут сдать ГТО на празднике «Макушка лета» в Овсище 20 июля

15.07.2025 17:44|ПсковКомментариев: 0

Праздник «Макушка лета» состоится в рамках празднования Дня округа №12 в Овсище 20 июля. Как сообщили активные псковичи в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова», на празднике можно будет сдать ГТО. 

Фото: Telegram-канал «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова»

В программу праздника входит сдача следующих нормативов ГТО взрослыми: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания на высокой перекладине, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места. Регистрация начнется в 16:30. Все мероприятия пройдут на стадионе школы №3.

Остальные нормативы можно будет сдать на стадионе «Машиностроитель» в удобное время.

Теги: #гто
Источник: Псковская Лента Новостей
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