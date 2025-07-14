Спорт

Сапборд получит победитель фотоконкурса на фестивале «Псков SUP фест»

В рамках фестиваля сапсёрфинга «Псков SUP фест» стартовал фотоконкурс, участники которого смогут запечатлеть самые яркие моменты мероприятия и побороться за призы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

До 24 июля для участия необходимо разместить фотографию в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #СапПсков2025, отметив официальную страницу организатора, а также заполнить специальную форму заявки. Принимаются снимки хорошего качества, соответствующие тематике фестиваля. Особое внимание жюри уделит оригинальности композиции, техническому исполнению и эмоциональной выразительности работ.

По итогам конкурса будут определены три победителя. Обладатель первого места получит сапборд, а призёры – дипломы и подарки от партнёров мероприятия. Торжественное награждение состоится во время концертной программы фестиваля. Подробнее о конкурсе в положении.

Напомним, фестиваль сап-сёрфинга «Псков SUP фест» состоится в рамках празднования Дня города Пскова, 26 июля. Старт колонны – в 11:00 с Набережной реки Великой (по улице Георгиевской, 4).

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