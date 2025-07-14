Спорт

В Великих Луках прошёл второй день велогонок

В Великих Луках прошёл второй день велогонок, сообщили Псковской Ленте Новостей региональном профсоюзном объединении Псковской области.

Фотография: Региональное профсоюзное объединение Псковской области

20 июля на старт вышли участники групповых заездов на дистанциях:

40 км – для юношей

35 км – для девушек

«И пусть погода решила испытать наших спортсменов на прочность, это не помешало им показать настоящий характер! Все участники достойно прошли свои дистанции, а борьба на трассе была по-настоящему усердной и захватывающей! Зрители стали свидетелями красивой и напряженной гонки», - рассказали в совете профсоюзов.

Победители и призеры в разных возрастных группах были награждены заслуженными наградами: кубками, медалями, дипломами и памятными подарками от Псковского областного совета профсоюзов.

«Подобные велозаезды еще раз показали высокий уровень организации и дух соревнований, – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. – Видна искренняя увлеченность ребят, их стремление к победе и взаимовыручка. Уверен, что такие профсоюзные спортивные мероприятия должны выходить на межрегиональный уровень, объединяя велосипедистов из разных областей. Псковский облсовпроф и в дальнейшем будет всячески поддерживать развитие велосипедного спорта среди членов профсоюзов и молодежи как важную часть здорового образа жизни и активного досуга!», - прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.