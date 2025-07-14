Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня героиней выпуска станет директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» Ольга Черкасова. В оперативном управлении учреждения находятся 4 стадиона, 2 скейт-парка, спортивная площадка, каток и загородный лагерь. Гостья студии расскажет, как справляется со всем этим хозяйством, что помогает ей разгрузить голову и поделится секретами похудения, основанными на собственном опыте.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.