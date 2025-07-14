Псковский спортсмен занял призовые места на чемпионате России по спорту глухих

Спортсмен из Псковской области, заслуженный мастер спорта России Иван Макаров, занял призовые места на чемпионате России по спорту глухих. В гонке-критериум он занял первое место, в индивидуальной гонке на время – второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта региона.
Фото: министерство спорта Псковской области
Чемпионат прошел с 18 по 23 июля в Ижевске. Показанные результаты дают право спортсмену на участие в ХХV Сурдлимпийских играх, которые пройдут с 15 по 26 ноября в Токио, Япония.
Тренирует Ивана Макарова заслуженный тренер России Филиппов Александр.