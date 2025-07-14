Спорт

Псковский спортсмен занял призовые места на чемпионате России по спорту глухих

Спортсмен из Псковской области, заслуженный мастер спорта России Иван Макаров, занял призовые места на чемпионате России по спорту глухих. В гонке-критериум он занял первое место, в индивидуальной гонке на время – второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта региона.

Фото: министерство спорта Псковской области

Чемпионат прошел с 18 по 23 июля в Ижевске. Показанные результаты дают право спортсмену на участие в ХХV Сурдлимпийских играх, которые пройдут с 15 по 26 ноября в Токио, Япония.

Тренирует Ивана Макарова заслуженный тренер России Филиппов Александр.