Спорт

ФК «Псков» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

Футбольный клуб «Псков» провел очередной матч первенства Северо-Запада. В среду, 23 июля, подопечные главного тренера команды Игоря Васильева встретились на своем поле с воспитанниками СШ «Ленинградец». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матч на стадионе «Машиностроитель» завершился со счетом 0:0.

Таким образом, псковичи не смогли прервать безвыигрышную серию. Напомним, что в четырех предыдущих поединках они потерпели поражения.

Команда набрала в первенстве 8 очков в семи матчах и занимает 4-е место при шести участниках турнира.

Как сообщалось ранее, ФК «Псков» проиграл «Тосно» и выбыл из розыгрыша Кубка Северо-Запада России.