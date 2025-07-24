Псковский боксёр одержал победу на соревнованиях «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева»

Псковский боксёр Артур Кулаков одержал победу на всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева», посвящённых памяти погибших участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области.
Фотография: центр спортивной подготовки Псковской области
В финальном бою в весовой категории до 71 килограмм Кулаков единогласным решением судей взял верх над дагестанцем Ризваном Курчаевым. На пути к финалу пскович последовательно победил москвича Василия Карпенко в 1/8 финала, Дмитрия Скрипкина из Волгоградской области в четвертьфинале и Размика Хачатряна из Ростовской области в полуфинале.
Следующим этапом для Кулакова станет чемпионат России по боксу, который состоится в Екатеринбурге с 15 по 23 августа.