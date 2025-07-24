Спорт

«Арбузный старт» анонсировали организаторы забегов в Пскове

Фотоконкурс и «арбузный старт» анонсировали организаторы забегов «5 верст» в Пскове на 2 августа, сообщили в официальной группе забегов в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: 5 вёрст Тамбов, 5 вёрст Псков, точка поддержки Трувор Ультра Трейл

«На этой неделе были дни рождения двух наших постоянных и очень уважаемых волонтёров – Сергея Иванова и Галины Матвеевой, и они готовят нам арбузное угощение! Так давайте поддержим тематику и добавим старту красок! Ищите майки, повязки, рюкзаки, купальники, носки с арбузами! Выбирайте красный и зеленый цвета!» - обратились к псковичам организаторы.

Для участие в фотоконкурсе необходимо запечатлеть себя в самой креативной позе с арбузом и выложить в комментариях к посту.

«Мы проведём голосование и выберем самое смешное или оригинальное фото», - уточнили организаторы.

Также конкурсы ждут участников и после субботнего финиша, но спортивному сообществу необходимы помощники:

секундомер - 2 человека

сканер – 1 человек

фотографы

маршал - 4 человек

помощник в раздаче карточек – 1 человек

нарезальщик арбузов.

Записаться на волонтерство можно, обратившись в чат-бот в Telegram.

«Арбузный старт» пройдет в субботу, 2 августа. Время - 9:00. Место встречи - улица Профсоюзная, 16.