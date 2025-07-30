Спорт

Великолукские лучники выступят в финале турнира на Кубке Европы в Словении

Спортсмены из Великих Лук Милана Мурзина и Илья Силаев примут участие в финале командного турнира международных соревнованиях по стрельбе из лука в городе Чатеж в Словении сегодня, 1 августа. Об этом Центр спортивной подготовки Псковской области сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Илья Силаев и Милана Мурзина участвуют во втором этапе молодежного Кубка Европы в словенском Чатеже. Илья Силаев выступает в категории юниоров до 21 года (блочный лук), где за медали соревнуются 33 участника из разных стран, включая Россию, Эстонию, Германию, ОАЭ, Италию, Хорватию и другие государства.

В женском зачете (блочный лук) Милана Мурзина будет состязаться с 31 спортсменкой из России, ОАЭ, Исландии, Великобритании, Испании и других стран.

Российские участники выступают на турнире в нейтральном статусе.