Великолукские лучники выступят в финале турнира на Кубке Европы в Словении

Спортсмены из Великих Лук Милана Мурзина и Илья Силаев примут участие в финале командного турнира международных соревнованиях по стрельбе из лука в городе Чатеж в Словении сегодня, 1 августа. Об этом Центр спортивной подготовки Псковской области сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области
Илья Силаев и Милана Мурзина участвуют во втором этапе молодежного Кубка Европы в словенском Чатеже. Илья Силаев выступает в категории юниоров до 21 года (блочный лук), где за медали соревнуются 33 участника из разных стран, включая Россию, Эстонию, Германию, ОАЭ, Италию, Хорватию и другие государства.
В женском зачете (блочный лук) Милана Мурзина будет состязаться с 31 спортсменкой из России, ОАЭ, Исландии, Великобритании, Испании и других стран.
Российские участники выступают на турнире в нейтральном статусе.