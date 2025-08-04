Спорт

Акция «Зарядка со стражем порядка!» началась в Псковской области

На территории Псковской области традиционно в преддверии Дня физкультурника проходит акция «Зарядка со стражем порядка», организатором которой является МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятие проводится совместно с представителями регионального отделения hоссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Главная цель - пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, профилактика употребления запрещенных веществ, организация активного отдыха детей и подростков.

На свежем воздухе динамичное занятие для ребят провел многократный призер кубков Мира и Европы, а также европейских и всемирных игр среди силовых структур мастер спорта международного класса по дзюдо и мастер спорта по самбо инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Сергей Фомин.

Среди участников зарядки – волонтеры антинаркотического движения в регионе, которые после разминки совместно с представителями управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области раздали юным псковичам памятки, напомнив о недопустимости потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о пагубном влиянии наркотиков на организм человека.