Псковичи заняли призовые места на первенстве РФ по стрельбе из пневматического оружия

Спортсмены Псковской области заняли призовые места на первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия и завоевали путёвки на чемпионат России, который пройдёт в октябре. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Псковскую область на соревнованиях, в которых приняли участие 569 спортсменов, представили 20 человек.
Достижения в стрелковых дисциплинах:
Успехи в физкультурной программе:
«Гордимся нашими стрелками! Желаю новых успехов и побед!» - пишет Михаил Ведерников.