Спорт

Псковичи заняли призовые места на первенстве РФ по стрельбе из пневматического оружия

Спортсмены Псковской области заняли призовые места на первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия и завоевали путёвки на чемпионат России, который пройдёт в октябре. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Псковскую область на соревнованиях, в которых приняли участие 569 спортсменов, представили 20 человек.

Достижения в стрелковых дисциплинах:

Мария Шеина – 1-е место в дуэльной стрельбе (женщины, серийный класс);

Антон Мурахтин – 3-е место (мужчины, серийный класс);

Команда Псковской области (Антон Мурахтин, Дмитрий Егоров, Михаил Белоусов, Владимир Яунжекарс) – 2-е место в командном зачёте (мужчины, серийный класс).



Успехи в физкультурной программе:

Алина Григорьева – 1-е место (женщины);

Анна Зыкова – 2-е место (женщины);

Кирилл Енин– 2-е место (мужчины);

Антон Чипилян – 3-е место (мужчины).

«Гордимся нашими стрелками! Желаю новых успехов и побед!» - пишет Михаил Ведерников.