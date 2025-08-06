Спорт

Губернатор призвал псковичей не беспокоиться из-за полетов сверхлегкой авиации в Середке

Полёты в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации проходят на территории авиацентра «Серёдка», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале и призвал местных жителей не беспокоиться из-за полетов.

Фото: министерство спорта Псковской области

«Проведение таких соревнований давно стало доброй традицией – ежегодно в Псковской области собираются сильнейшие пилоты со всей страны», - сказал Михаил Ведерников.

Сверхлёгкая авиация – это полёты на одно- или двухместных самолётах, максимальный взлётный вес которых не превышает 495 кг.

«В условиях ограничений появление любых летательных аппаратов в небе может вызывать определённую тревогу, а таких компактных – особенно. Поэтому отдельно обращаю внимание: полёты регламентированы, осуществляются по расписанию, которое может корректироваться в зависимости от погодных условий», - подчеркнул губернатор.

Соревнования продлятся до 14 августа. Время и маршрут определяются ежедневно.