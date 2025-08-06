Спорт

Великолукских лучниц наградили в Петербурге за победу на чемпионате РФ

Торжественная церемония награждения спортсменок из Великих Лук — Миланы Мурзиной, Александры Савенковой и Ники Кондратюк состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Женская сборная Псковской области стала чемпионом России по стрельбе из блочного лука.

В заключительной игре спортсменки из Великих Лук — Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Кондратюк — одержали победу над командой Иркутской области со счётом 228:225.