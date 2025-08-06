Спорт

Женская сборная Псковской области стала чемпионом РФ по стрельбе из лука

Женская сборная Псковской области стала чемпионом России по стрельбе из блочного лука, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотографии: Центр спортивной подготовки Псковской области

В заключительной игре спортсменки из Великих Лук — Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Кондратюк — одержали победу над командой Иркутской области со счётом 228:225.

В начале финала три попадания в «восьмёрку» осложнили ситуацию, позволив соперницам выйти вперёд к середине матча. Однако в третьей серии великолукские лучницы взяли себя в руки и поразили пять «десяток», сравняв счёт. В решающий момент великолукские спортсменки вновь показали отличную точность, отправив в цель пять десяток, тогда как у иркутянок в этот раз нервы не выдержали, рассказали в центре спортивной подготовки.