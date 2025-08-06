Спорт

День физкультурника отмечают в России сегодня

Ежегодный спортивный праздник День физкультурника проходит по всей стране сегодня, 9 августа. В Пскове в честь праздника состоится спортивный фестиваль.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

День физкультурника проходит каждую вторую субботу августа. Профессиональный праздник отмечают спортсмены, тренеры, учителя и преподаватели физкультуры, а также любители активного и здорового образа жизни. В России традиционно проводят соревнования, забеги, велопробеги, эстафеты и тренировки.

В Пскове будут работать несколько открытых спортивных площадок, на которых состоятся показательные выступления спортсменов и открытые тренировки по различным видам спорта и дисциплинам физической культуры. Кроме того, пройдут городские соревнования по пляжному волейболу, баскетболу 3x3 и футболу. Вечером состоится sup-заплыв и запуск аэростата. Завершится День физкультурника ночным забегом.

Смотрите также День физкультурника Псков отметит забегами, заплывами и запуском аэростата

Фестиваль организован совместно с министерством спорта Псковской области.

