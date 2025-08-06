Спорт

Любовь Трифонова: Новоржевские спортсмены достойно представляют честь города и округа

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова поздравила всех любителей и профессионалов физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Об этом Любовь Трифонова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Глава округа отметила, что сегодня физкультура и спорт - не только предмет всеобщего внимания и интереса, но и важный фактор решения многих социальных проблем. Пропаганда здорового образа жизни выступает альтернативой в воспитании и оздоровлении подрастающего поколения, возможностью укрепления здоровья людей старшего возраста.

«Горда тем, что новоржевские спортсмены достойно представляют честь города и округа на соревнованиях высокого уровня, своим примером вдохновляя и привлекая в ряды физкультурников подрастающее поколение новоржевцев. Уверена, что спортивное движение в Новоржевском муниципальном округе и впредь будет крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно заявят о себе яркими победами и новыми рекордами на различных состязаниях», - подчеркнула Любовь Трифонова.

Глава района пожелал крепкого здоровья, отличного настроения и новых спортивных достижений и побед жителям Новоржевского муниципального округа.