Жители Пушкиногорского района отметили День физкультурника. ФОТО

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова поздравила активных жителей Псковской области с Днем физкультурника сегодня, 9 августа. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Telegram

В честь празднования Дня физкультурника в районе прошли спортивные мероприятия. В них могли принять участие все желающие. Гости праздника сдавали нормативы ГТО, соревновались в настольный теннис, участвовали в забеге. Оксана Филиппова поздравила всех, чья жизнь связана с физической культурой и спортом.

«Уважаемые профессионалы и любители спорта, ветераны, тренеры, преподаватели физической культуры! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, спортивного совершенствования, удачных стартов и новых побед не только в спорте, но и в нашей быстротечной жизни!» - отметила глава Пушкиногорского района.

Напомним, спортивный фестиваль в рамках празднования Дня физкультурника прошел и в Пскове.