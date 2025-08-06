Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с главой Федерации силового экстрима Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев.

Силовой экстрим — это вообще вид спорта? Чем он так цепляет? Как гость студии пришел к силовому экстриму? Почему в зале так редко встречаются люди, которые делают становую тягу? Насколько дорого можно заниматься силовым экстримом? В чем его польза, кроме рельефного тела? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.