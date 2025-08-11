Спорт

Великолукская лучница получила «серебро» на международных соревнованиях

Великолукская спортсменка Ника Кондратюк завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях «Невские стрелы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования по стрельбе из лука «Невские стрелы» проходили в Санкт-Петербурге.

Ранее женская сборная Псковской области стала чемпионом России по стрельбе из блочного лука. В заключительной игре спортсменки из Великих Лук — Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Кондратюк — одержали победу над командой Иркутской области со счётом 228:225.