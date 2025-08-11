Спорт

Волонтеров ищут организаторы старта «5 верст» в Пскове для субботнего забега

В субботу в Пскове состоится 169-й старт «5 верст». Об этом сообщили в группе «5 верст Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: сообщество «5 верст Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Готовьте свои кроссовки, разминайте суставы и настраивайтесь на 5 километров чистого удовольствия! Бежим, идём, ползём – главное, чтобы с улыбкой и огоньком в глазах!» - пригласили в сообществе.

Также среди псковичей ищут волонтеров, которые готовы размечать трассу, проводить разминку, засекать время, раздавать карточки позиций, сканировать, замыкать, быть маршалами-навигаторами и запечатлеть все яркие моменты на фото. Записать волонтерам предлагают через чат-бот.

«Это шанс не только помочь другим, но и получить тонну позитива, почувствовать командный дух и, возможно, даже найти новых друзей», - добавили организаторы.

Напомним, 9 августа на старте «5 верст» побили рекорд посещаемости. К традиционному субботнему спортивному мероприятию присоединились 379 человек (предыдущий рекорд – 227 участников).

Забеги «5 вёрст» в Пскове проходят каждую субботу, старт в 9.00 на улице Профсоюзной, 16. Участие бесплатное.