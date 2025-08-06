Спорт

Рекорд посещаемости забегов «5 вёрст» побит в Пскове

День физкультурника в Пскове утром 9 августа начался с забега «5 вёрст» на набережной реки Великой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В этот день организаторы забега, как и планировали, побили рекорд посещаемости. К традиционному субботнему спортивному мероприятию сегодня присоединились 379 человек (предыдущий рекорд – 227 участников).

Все любители бега сегодня получили коллекционную уникальную медаль в подарок. Напомним, забеги «5 вёрст» в Пскове проходят каждую субботу, старт в 9.00 на улице Профсоюзной, 16. Участие бесплатное.

9 августа в России отмечается День физкультурника. В Пскове в честь этого проходит спортивный фестиваль. На территории города организовали несколько открытых спортивных площадок, на которых можно увидеть показательные выступления спортсменов и открытые тренировки по различным видам спорта и дисциплинам физической культуры. Также проводятся городские соревнования по пляжному волейболу, баскетболу 3x3 и футболу. Вечером состоится sup-заплыв и запуск аэростата. А завершится День физкультурника ночным забегом.