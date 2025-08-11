Спорт

Великолучанки возглавили топ-6 лучших представителей Российского танцевального союза

Воспитанницы великолукской студии «Созвездие» возглавили топ-6 лучших танцоров Российского танцевального союза, сообщили Псковской Ленте Новостей в спорткомитете города Великие Луки.

Фотографии: спорткомитет города Великие Луки

Анфиса Бурова и Василиса Глазычева по итогам сезона 2024/2025 признаны лучшими в России в своих категориях.

Анфиса Бурова заняла 1 место в N классе, обойдя 360 танцовщиц. Василиса Глазычева также стала первой, в самом сложном – открытом классе EADC, опередив 220 сильнейших солисток. Василиса удерживает лидирующую позицию в топ-6 РТС третий год подряд, подтверждая высочайший уровень мастерства и стабильность результатов.

Также в спорткомитете отметили, что в мае этого года Анфиса и Василиса были номинированы на премию Санкт-Петербургского танцевального союза, как одни из лучших танцовщиц по итогам 2024/2025, и обе одержали победу в своих возрастных категориях.