В Великих Луках пройдет спортивный фестиваль, посвящённый 95-летию Воздушно-десантных войск

Спорткомплекс «Стрелец» в Великих Луках станет центром силы, выносливости и командного духа. Здесь 16 августа пройдет спортивный фестиваль, посвящённый 95-летию Воздушно-десантных войск, написал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

На площадках фестиваля развернутся соревнования по пауэрлифтингу, армрестлингу, стрельбе из лука, волейболу сидя, дзюдо и дартсу. Свое мастерство покажут как опытные спортсмены, так и любители. В соревнованиях также будут участвовать наши защитники — ребята из Ассоциации ветеранов СВО уже активно готовятся к старту.

«Приглашаю всех, кто ценит спорт и активный образ жизни, прийти и поддержать участников! Торжественное открытие состоится в 12:00. А сразу после — на площадке «Стрельца» стартует форум «Сила единства», который объединит спортсменов, ветеранов и всех неравнодушных к здоровому и крепкому будущему нашей страны», - сказал Александр Козловский.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта Псковской области, региональное отделение Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО Псковщины, а также партийный проект «Единой России» «Выбор сильных» и другие партнеры.