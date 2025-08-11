Спорт

В Себежском районе завершилась 52-я летняя Спартакиада среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН по Псковской области.

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

По итогам четырех дисциплин победителем стала команда аппарата управления.

Приветствуя участников на церемонии открытия, заместитель начальника УФСИН Дмитрий Алексеев пожелал всем удачи, высоких результатов и призовых мест. Программа Спартакиады включала в себя стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия (пистолеты Макарова и Тульский Токарев), волейбол 2х2, легкоатлетическую эстафету и легкоатлетический кросс. Победителей выявляли как в личном, так и общекомандном зачетах.

По результатам соревнований обладателем переходящего кубка 52-й летней Спартакиады в общекомандном зачете стала сборная аппарата управления. Вторую и третью ступень пьедестала почета разделили между собой сборные СИЗО-2 (Великие Луки) и СИЗО-1 (Псков).

Церемония награждения прошла в присутствии начальника УФСИН России по Псковской Виктора Леонова. Он поблагодарил всех спортсменов за активное участие, вручил победителям и призерам переходящие кубки и грамоты. К участникам также обратились представители ветеранского движения. Гости мероприятия подарили командам сладкие наборы.

«Спартакиада прошла на высоком уровне. Мероприятие состоялось в необычном формате: в этом году спортсмены разместились в палатках в лесу, что напоминало атмосферу летнего лагеря. Такой подход получил высокую оценку участников, и многие высказали пожелание сделать подобный формат ежегодной традицией для летней Спартакиады», - отметил представитель УФСИН Артем Лаврентьев.