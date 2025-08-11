Спорт

Порядка 80 человек принимают участие в X Спартакиаде пенсионеров Псковской области

Спартакиада пенсионеров Псковской области стартовала в десятый раз. Торжественное открытие состоялось на псковском стадионе «Машиностроитель» во вторник, 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии стадиона «Машиностроитель»

На стадионе собрались порядка 80 человек из 19 муниципалитетов Псковской области. Участников предстоит сразится в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, дартс. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Псковской области для участия в X Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени с 30 сентября по 5 октября.