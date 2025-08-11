Спорт

День флага России отметят на 170-м старте «5 вёрст Псков»

День государственного флага РФ отметят 23 августа на 170-м старте «5 вёрст Псков», сообщили в группе забегов в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: «5 вёрст Псков»

«Что может быть лучше, чем отпраздновать это событие на свежем воздухе, да еще и пробежав 5 километров по живописной набережной и паркам? И не забывайте, это наш 170-й старт! Юбилейная, можно сказать, тусовка! Так что приходите сами и приводите друзей! Будет весело, шумно и очень патриотично!» - отметили в группе.

Дресс-код: футболки белого, синего, красного цвета.

Место сбора на улице Профсоюзной, 16. Сбор участников в 8:40. Старт в 9:00.

Напомним, ряд патриотических акций и праздничных мероприятий пройдет в муниципалитетах Псковской области в честь Дня российского флага.