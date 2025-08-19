Общество

Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага

Ряд патриотических акций и праздничных мероприятий пройдет в муниципалитетах Псковской области в честь Дня российского флага. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В Летнем саду Пскова 22 августа с 12:00 до 15:00 состоится акция «Российский триколор». Волонтеры раздадут всем желающим памятные открытки и ленточки в главных цветах страны. Также молодежь Псковской области будет раздавать открытки и ленты в цветах триколора на площади Ленина с 11:00. Все желающие смогут нанести аквагрим в цветах российского флага, будет работать тематическая фотозона.

В 17:00 продолжится празднование на набережной реки Великой (амфитеатр, спуск по улицы Детской). Своими выступлениями гостей и жителей Пскова порадуют творческие коллективы и солисты Городского культурного центра. А министерство молодежной политики проведет мастер-классы. Затем состоится флешмоб «Мы вместе под флагом России», участники которого смогут выстроится в цветах российского триколора. Для этого рекомендуется надеть одежду в цветах триколора (белый, синий или красный верх).

Кроме того, в Великих Луках с территории Городской крепости в небо с помощью воздушного шара планируется поднять российский триколор длиной 35 метров.

Ко Дню флага России волонтеры и сотрудники Центра культуры «Юбилейный» в Острове примут участие во всероссийской акции по украшению окон символами страны. В культурных учреждениях для юных жителей страны подготовят игровые и познавательные программы, викторины, мастер-классы и многое другое. Акции по раздаче ленточек проведут и в муниципалитетах региона.

Напомним, День государственного флага Российской Федерации отмечают по всей стране 22 августа. Он установлен на основании указа президента РФ в августе 1994 года. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.