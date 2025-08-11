Спорт

Выпускник 1974 года ВЛГАФК посетил альма-матер в год её 55-летия

Выпускник 1974 года Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (первый выпуск в истории вуза) Владимир Никитин посетил альма-матер в год её 55-летия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее спорта Псковского края.

Фотографии: Музей спорта Псковского края

В дар музею спорта он преподнёс неожиданный подарок - расписание государственных экзаменов 1974 года для студентов ВФ ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта, которое сохранилось у него с того памятного события.

Согласно расписанию госэкзамены проходили с 10 по 29 июня 1974 года и включали в себя испытания по трем дисциплинам: Основы научного коммунизма, Физиология, Теория физического воспитания.

В музее спорта добавили, что Владимир Никитин родился в 1952 году. Учился в Великолукском институте физической культуры с 1970 по 1974 год по специализации «Спортивные игры» (волейбол). За время учебы постоянно выступал за сборную института и областного «Буревестника». А в конце учебы и за сборную области. Был участником первого студенческого строительного отряда. А по окончании института участвовал в строительном отряде в ГДР. Отряд был составлен из студентов трёх вузов: Великолукского физкультурного, Псковского педагогического и Великолукского сельскохозяйственного.

По окончании института распределился в родной город Нарва в Эстонской ССР. Работал тренером по волейболу, в основном, с юношами и мужчинами, постоянно выступал в соревнованиях разного уровня, в том числе уже в ветеранах.

Воспитанники неоднократно становились призерами республиканских соревнований. Судья по волейболу национальной категории.

Помимо волейбола много увлекался горным и велосипедным туризмом. Побывал в горах Средней Азии, в Карпатах, на Кавказе, на Алтае, в Норвегии. На велосипеде проехал по Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Норвегии и Англии. Увлекаясь лыжами, прошёл 23 Тартуских марафона (63 км).

Член сборной Эстонии по волейболу 60+. Тренер по общей физической подготовке в Нарвском клубе юных моряков.