Спорт

В честь Дня города Великие Луки прошёл спортивный фестиваль

Активным стартом праздничной программы в честь Дня города Великие Луки стал спортивный фестиваль. В этом году он вновь прошёл на острове Дятлинка, который ежегодно превращается в большую спортивную арену, где каждый может найти занятие по душе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

С самого утра здесь шли спортивные соревнования на разных площадках. Можно было проверить свои силы и мастерство в волейболе, баскетболе, футболе, легкой атлетике. Также состоялся уже традиционный турнир по рыбалке.

Собравшихся на фестиваль спортсменов и любителей здорового образа жизни с Днём города Великие Луки поздравили депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Сергей Чечелов. Кроме того, состоялось торжественное вручение благодарностей.

«Проведение спортивного фестиваля в День города становится доброй традицией Великих Лук и ещё раз показывает, что Великие Луки – это настоящий центр развития спорта. Ну а праздничный спортивный фестиваль, объединяющий горожан и гостей города, которые любят спорт, является хорошим стимулом для тех, кто ещё не занимается спортом на постоянной основе, сделать физические нагрузки и активный отдых неотъемлемой частью своей жизни», - отметили в администрации города.