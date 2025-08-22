Псковcкая обл.
Спорт

Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья

24.08.2025 19:00

Спортсменка федерации зимнего плавания Псковской области Анастасия Алмазова окунулась в ледяные воды Приэльбрусья в один из дней экспедиции восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области. 

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Девушка окунулась в заводи реки Баксан в районе Терскола/Чегета. Температура воды составляла всего +4 градуса. 

«Мы поддерживаем традицию холодового плавания вне Пскова и доказываем: сила с нами везде», - отметили в федерации. 

Источник: Псковская Лента Новостей
