Спорт

Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья

Спортсменка федерации зимнего плавания Псковской области Анастасия Алмазова окунулась в ледяные воды Приэльбрусья в один из дней экспедиции восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Девушка окунулась в заводи реки Баксан в районе Терскола/Чегета. Температура воды составляла всего +4 градуса.

«Мы поддерживаем традицию холодового плавания вне Пскова и доказываем: сила с нами везде», - отметили в федерации.