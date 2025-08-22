Спорт

На традиционную вечернюю пробежку приглашают псковичей 26 августа

Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на последнюю вторничную совместную беговую тренировку этого лета, сегодня, 26 августа, сообщили в группе бегового движения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сообщество «5 вёрст Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали организаторы, на дружеской встречи спортсменов ожидает мини-разминка, которую может провести любой желающий.

«Последняя вторничная пробежка этого лета, но мы не будем грустить, а весело и в комфортном темпе пробежим или пройдем по красивейшей трассе», - обратились к псковичам спортсмены.

Тренировка пройдет во вторник, 26 августа. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.