Спорт

Международный день бокса празднуют 27 августа

27.08.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 27 августа отмечается одна из дат, посвящённых спорту, — Международный день бокса. Впервые этот праздник начали отмечать в 2017 году в России, с 2018 года он официально был признан Международной ассоциацией бокса (англ. International Boxing Association, IBA).

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог проведет мастер-класс по боксу в Великих Луках : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Но изначально его отмечали 22 июля, а в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа.

Это решение было принято президентом IBA Умаром Кремлевым. По его словам: «Мы приняли решение о переносе Международного дня бокса на 27 августа. Как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу. Наша задача, чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены».

Бокс (от англ. Boxing) — контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге — рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками судей.

Самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до нашей эры, они запечатлены ещё на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причём древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до нашей эры запечатлел не только боксёров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах — Ведах, Рамаянах и других.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до нашей эры, когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошёл в список олимпийских видов спорта — с 1920 года. Причём в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса — например, французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

Сегодня популярный во всём мире бокс, как вид спорта, привлекает к себе всё больше поклонников. В России в этот день во многих городах, при непосредственном участии Федерации бокса России, организуются показательные тренировки боксёров, которую проводят чемпионы по боксу, а также соревнования по этому виду спорта. Подобные мероприятия собирают тысячи зрителей, пишет calen.ru.

Так, массовая тренировка по боксу в 2017 году установила новый мировой рекорд по числу участников, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Присутствовавший на праздновании Всероссийского дня бокса 22 июля 2017 года Президент Международной ассоциации бокса (англ. Amateur International Boxing Association, AIBA) Чинг-Куо Ву, поражённый размахом мероприятия, а также тем, что в нём принимают участие не только российские спортсмены, но и гости из разных стран мира, объявил, что отныне 22 июля будет отмечаться Международный день бокса, который в 2021 году был перенесен на 27 августа.

Источник: Псковская Лента Новостей
