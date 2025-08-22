Спорт

Псковские воркаут спортсмены сдали нормативы ГТО

Финальный этап сдали нормативов комплекса ГТО среди воркаут спортсменов провели в дерене Писковичи Псковского района. В сдаче приняли участие более 20 спортсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили воркаутеры.

Ребята выполняли несколько нормативов: прыжок в длину с места, упражнение на пресс, метание снаряда, челночный бег. Принимали нормативы сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО Псковского района.

«Интерес, имеющаяся подготовка, спортивный азарт и сильная мотивация помогла ребятам выполнить все испытания для того, чтобы стать сильнее в новых направлениях спорта и как результат, повысить свой уровень физической подготовки!» - отметили воркаутеры.

Для того, чтобы принять участие в ГТО, спортсмены заранее отрабатывали упражнения, тренировались, чтобы показать хороший результат, а также чтобы повысить интерес к сдаче норм ГТО.

«Мы стараемся подготовить сильную, здоровую молодежь, которая станет нашим продолжением и будет развивать не только Псковскую землю, но и Россию», - отметили воркаутеры.