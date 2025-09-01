Псковская область стала лучшей в командном зачете на Общероссийских народных играх

23 медали завоевали псковские спортсмены на третьих Общероссийских народных играх, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации многоборья ГТО Псковской области.
Фото: Федерация многоборья ГТО Псковской области
«От Псковской области было подано 80 заявок, и мы смогли завоевать целых 23 медали разного достоинства в нескольких возрастных категориях», - отметили в федерации.
Медалисты в комплексе «Первая попытка»
Комплекс «Любители»
«Иду на рекорд» (подтягивания)
«Иду на рекорд» (рывок гири)
«Иду на рекорд» (отжимания)
«Иду на рекорд» (пресс)
«Поздравляем наших спортсменов! Вы невероятно крутые! Благодарим всех, кто не побоялся, вышел на старт, вышел из своей зоны комфорта и сразился в этой схватке со всей Россией! И да, по количеству заработанных медалей Псковская область на первом месте», - подчеркнули в федерации.