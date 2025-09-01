Спорт

Псковская область стала лучшей в командном зачете на Общероссийских народных играх

23 медали завоевали псковские спортсмены на третьих Общероссийских народных играх, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации многоборья ГТО Псковской области.

Фото: Федерация многоборья ГТО Псковской области

«От Псковской области было подано 80 заявок, и мы смогли завоевать целых 23 медали разного достоинства в нескольких возрастных категориях», - отметили в федерации.

Медалисты в комплексе «Первая попытка»

Роман Костанян;

Наталия Брагарь;

Александр Луговцев;

Оксана Ананьева;

Юлия Ильина;

Дмитрий Ефимов;

Алла Семенова;

Кристина Романова.

Комплекс «Любители»

Екатерина Антонова;

Татьяна Выштыкалюк;

Георгий Пономарев.

«Иду на рекорд» (подтягивания)

Юлия Борисова;

Алёна Воробьёва.

«Иду на рекорд» (рывок гири)

Людмила Сорокина.

«Иду на рекорд» (отжимания)

Георгий Пономарев;

Юлия Борисова;

Ольга Алексеева;

Александр Луговцев.

«Иду на рекорд» (пресс)

Георгий Пономарев;

Алёна Воробьёва;

Дима Филиппов;

Роман Сорокин;

Мария Облакова.

«Поздравляем наших спортсменов! Вы невероятно крутые! Благодарим всех, кто не побоялся, вышел на старт, вышел из своей зоны комфорта и сразился в этой схватке со всей Россией! И да, по количеству заработанных медалей Псковская область на первом месте», - подчеркнули в федерации.