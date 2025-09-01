Спорт

Молодые псковичи завоевали золотые медали на соревнованиях по джампингу

Юные псковичи привезли четыре золотые медали из Санкт-Петербурга, где проходил второй Кубок Федерации джампинг-фитнеса в конце августа, сообщили Псковской Ленте Новостей представители спортсменов.

Стоит отметить, что председатель регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса России в Псковской области Виктория Тренина вошла в судейскую коллегию Кубка и провела блок в рамках джампинг-феста. Мероприятия проходили в самом центре Санкт-Петербурга во «Дворе Гостинки».

Псковичи-победители,:

Диана Бобровицкая, категория 12-14 лет, solo, золото;

Екатерина Бобровицкая, категория 15-17 лет, solo, золото;

Команда Viki Kids, золото;

Команда «Сумасшедший банан», золото;

Полина Петрова, категория 18+, solo, серебро.

Теперь призеры начинают подготовку ко второму Кубку джампинг-фитнеса России, который пройдет 4 октября в Пскове.