Спорт

В Пскове студенты могут получить зачет, занимаясь в спортивном клубе

Студенты Псковского государственного университета, которые посещают спортклуб «Супер фитнес», с нового учебного года смогут получить зачёт по физической культуре, занимаясь фитнесом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортклуба.

Фото: «Супер фитнес»

«Отличная новость для студентов ПсковГУ. Запускаем давно известный бонус в виде зачета по физической культуре за посещение фитнеса, а также дополнительные предложения для учащихся вуза», – рассказали в «Супер фитнесе».

Подробности можно узнать по номеру: 56 60 80 (клуб на Рижском проспекте, дом 16) или 55 77 75 (клуб на улице Рокоссовского, дом 16).