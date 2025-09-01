ФК «Луки-Энергия» обыграл «Спартак-2»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в матче 22-го тура первенства России во второй лиге обыграл «Спартак-2» (Москва).
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, счет поединка - 1:0.
Единственный гол в начале матча забил Артем Егоров.
Встреча прошла в Великих Луках без зрителей. Причина — проведение ремонтных работ входной группы на стадионе.
Отметим, что в составе гостей на поле вышли шесть воспитанников-дебютантов и впервые игроки 2009 года рождения.
Одержав победу, футбольный клуб «Луки-Энергия» прервал безвыигрышную серию в первенстве, начавшуюся в июне.