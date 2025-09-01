Спорт

ФК «Луки-Энергия» обыграл «Спартак-2»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в матче 22-го тура первенства России во второй лиге обыграл «Спартак-2» (Москва).

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, счет поединка - 1:0.

Единственный гол в начале матча забил Артем Егоров.

Встреча прошла в Великих Луках без зрителей. Причина — проведение ремонтных работ входной группы на стадионе.

Отметим, что в составе гостей на поле вышли шесть воспитанников-дебютантов и впервые игроки 2009 года рождения.

Одержав победу, футбольный клуб «Луки-Энергия» прервал безвыигрышную серию в первенстве, начавшуюся в июне.

Иллюстрация: страница футбольного клуба «Спартак-2» в социальной сети «ВКонтакте»