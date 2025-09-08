Спорт

На марафоне «Пушкин–Петербург» побит рекорд трассы, который держался 37 лет

7 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке ВТБ состоялся 98-й марафон «Пушкин–Петербург» – старейший марафон Европы, собравший рекордное количество участников: более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Фото: PushkinRun

Атлеты из Пскова, Великих Лук и других населенных пунктов региона, традиционно участвующие в марафоне, бежали все дистанции, включая и самые сложные 42 и 30 км.

Главным событием дня стал исторический результат на легендарной 30-километровой дистанции. Титульный спонсор – ВТБ выделил призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. Миллион рублей получил новый рекордсмен трассы Ринас Ахмадеев, по 500 тысяч рублей – победители мужской и женской дистанции 42,195 км.

«Марафон "Пушкин – Петербург" – яркое и важное событие для города и спортивного сообщества. Больше 11 тысяч человек показали, что спорт способен связать историю с современностью и вдохновить город на новые рекорды и победы», – подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Это невероятный результат, который войдет в историю не только Петербургского марафона, но и всего российского бега. Сегодня мы стали свидетелями преемственности поколений и настоящего спортивного подвига», — отметил президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества ПушкинРан Дмитрий Павлов.

Победители Петербургского марафона «Пушкин–Петербург»: