На марафоне «Пушкин–Петербург» побит рекорд трассы, который держался 37 лет

7 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке ВТБ состоялся 98-й марафон «Пушкин–Петербург» – старейший марафон Европы, собравший рекордное количество участников: более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Фото: PushkinRun
Атлеты из Пскова, Великих Лук и других населенных пунктов региона, традиционно участвующие в марафоне, бежали все дистанции, включая и самые сложные 42 и 30 км.
Главным событием дня стал исторический результат на легендарной 30-километровой дистанции. Титульный спонсор – ВТБ выделил призовой фонд в размере 2 миллионов рублей. Миллион рублей получил новый рекордсмен трассы Ринас Ахмадеев, по 500 тысяч рублей – победители мужской и женской дистанции 42,195 км.
«Марафон "Пушкин – Петербург" – яркое и важное событие для города и спортивного сообщества. Больше 11 тысяч человек показали, что спорт способен связать историю с современностью и вдохновить город на новые рекорды и победы», – подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
«Это невероятный результат, который войдет в историю не только Петербургского марафона, но и всего российского бега. Сегодня мы стали свидетелями преемственности поколений и настоящего спортивного подвига», — отметил президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества ПушкинРан Дмитрий Павлов.
Победители Петербургского марафона «Пушкин–Петербург»:
- 30 км, мужчины: 1 место — Ринас Ахмадеев, 01:29:14 (новый рекорд дистанции); 2 место — Ярослав Бякин, 01:36:08; 3 место — Михаил Кузьмин, 01:38:19
- 30 км, женщины: 1 место — Софья Каменева, 01:46:05; 2 место — Екатерина Смирнова, 01:51:53; 3 место — Анастасия Слепнева, 01:52:18.
- 42,2 км, мужчины: 1 место — Михаил Максимов 02:16:17; 2 место — Вениамин Каныбеков, 02:20:39; 3 место — Александр Кустов, 02:21:01.
- 42,2 км, женщины: 1 место — Юлия Рыжанкова, 02:43:11; 2 место — Галина Камалетдинова, 02:45:29; 3 место — Гульназ Тихонова, 02:50:27.