Спорт

Псковские хоккеисты поборются за путевку на фестиваль НХЛ в Сочи

Семь команд из Псковской области примут участие в матчах регионального этапа Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации хоккея, борьбу за поездку в Сочи на всероссийский фестиваль среди любительских команд поведут семь команд: «Красный город», «Аванта-Псков», «Родина», «Чайка» (Великие Луки), «Евро-Керамика» (Печоры), «Барсы» и «Гвардия». Старт турнира запланирован на субботу, 27 сентября.

Днем позже начнутся поединки участников регионального этапа НХЛ в дивизионе «Любитель 50+». В этом соревновании также заявлены семь команд: «Плесков», «Красное знамя» (Великие Луки), «Родина», «Звезда», «Беркут», «Красногородск» и «Гвардия ВДВ».

Напомним, всероссийский фестиваль среди любительских команд проводится ежегодно в мае. Традиционно в соревнованиях принимают участие псковские команды. Завершающим событием фестиваля является гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием звезд спорта и первых лиц государства.