Спорт

Первенство области по кабельному вейкборду пройдет в Великих Луках

Первенство Псковской области по кабельному вейкборду пройдет в Великих Луках 13 сентября, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации воднолыжного спорта Псковской области Станислав Егоров.

Старт мероприятия назначен на 11:00 в Великих Луках в Wake Luki Park. В нем примут участие спортсмены любых возрастных групп.

Призеры будут награждены медалями, грамотами и призами от партнеров.

Кабельный вейкбординг - это относительно молодой и быстро развивающийся вид досочного спорта, заключающийся в катании на вейкборде за специальной системой тросов и канатов - лебедкой. В отличие от катерного вейкбординга или вейксерфинга, для занятия кабельным вейкбордингом не требуется катер.