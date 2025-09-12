Спорт

Президента областной федерации футбола переизбрали в Пскове

В пятницу, 12 сентября, в Пскове прошли повторные выборы главы региональной федерации футбола.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, большинство голосов (21) по итогам голосования получил депутат Великолукской городской Думы, президент футбольного клуба «Луки-Энергия», руководитель спортивной школы «Экспресс» Сергей Поварещенков.

Александр Коновалов, занимавший пост руководителя областной федерации футбола с 2021 года, получил 5 голосов. При этом он заявил, что намерен обжаловать действия оппонентов в части нарушения избирательного регламента.

Напомним, на выборах президента федерации футбола Псковской области в январе 2025 года никто из кандидатов не набрал необходимое для избрания количество голосов. Январские выборы были признаны несостоявшимися, что, согласно уставу, сохраняло полномочия действующего президента федерации.