Спорт

Турнир по мини-футболу имени Николая Погорелова прошел в Новоржеве

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти футболиста Николая Погорелова и псковичей, погибших при защите Отечества, прошел 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фото здесь и далее: Администрация Новоржевского муниципального округа

Его организатором выступил отдел по молодежной политике, культуре и спорту администрации Новоржевского МО.

В турнире приняли участие команда «Фортуна» (город Новоржев, капитан Артем Алексеев), команда «Барута» (территориальный отдел «Новоржевская волость», капитан Александр Иванов) и гости из поселка Локня - команда «Стрела» (капитан Алексей Янкин).

Право сделать первый, символичный, удар по мячу в турнире было предоставлено матери Николая Татьяне Погореловой и самому юному участнику Даниилу Михайлову.

«Все команды показали красивую, динамичную, результативную игру, спортивный азарт и волю к победе», - отметили в администрации.

По итогам игр третье место заняла команда «Барута». Второе место у команды «Фортуна». Победила в турнире локнянская команда «Стрела».

Также судейская бригада определила лучших игроков турнира в каждой команде. Ими стали:

Кирилл Егоров («Стрела»);

Даниил Бабушкин («Фортуна»);

Марк Матвеев («Барута»).

По сложившейся традиции в знак уважения команда «Фортуна» свой кубок передала матери Николая Погорелова.