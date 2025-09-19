Турнир по мини-футболу имени Николая Погорелова прошел в Новоржеве

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти футболиста Николая Погорелова и псковичей, погибших при защите Отечества, прошел 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.
Фото здесь и далее: Администрация Новоржевского муниципального округа
Его организатором выступил отдел по молодежной политике, культуре и спорту администрации Новоржевского МО.
В турнире приняли участие команда «Фортуна» (город Новоржев, капитан Артем Алексеев), команда «Барута» (территориальный отдел «Новоржевская волость», капитан Александр Иванов) и гости из поселка Локня - команда «Стрела» (капитан Алексей Янкин).
Право сделать первый, символичный, удар по мячу в турнире было предоставлено матери Николая Татьяне Погореловой и самому юному участнику Даниилу Михайлову.
«Все команды показали красивую, динамичную, результативную игру, спортивный азарт и волю к победе», - отметили в администрации.
По итогам игр третье место заняла команда «Барута». Второе место у команды «Фортуна». Победила в турнире локнянская команда «Стрела».
Также судейская бригада определила лучших игроков турнира в каждой команде. Ими стали:
По сложившейся традиции в знак уважения команда «Фортуна» свой кубок передала матери Николая Погорелова.