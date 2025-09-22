Спорт

«Железные люди»: Роман Сорокин о пути из футболиста в тренеры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 сентября.

Гость студии - известный псковский футболист, тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин. Почему московский «Спартак» занимает всего-лишь 8 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги? Почему в клубе происходит чехарда с тренерами? Можно ли перегореть футболом, если ты его сильно любишь? Как Роман Сорокин решил из футболиста перейти в тренеры? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.