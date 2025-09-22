Спорт

С 1 октября в России введут обязательную маркировку спортивного питания

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 года №811, с 1 октября 2025 года на всей территории Российской Федерации вводится обязательная маркировка продукции для питания спортсменов средствами идентификации. Мера направлена на обеспечение легальности и безопасности спортивного питания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Регистрация участников товарооборота данной продукции в государственной системе маркировки началась 1 сентября 2025 года.

Введение обязательной маркировки спортивного питания даст ее производителям и потребителям следующие гарантии и преимущества:

Гарантию подлинности. Каждая упаковка спортивного питания может быть отсканирована через бесплатное приложение «Честный знак» с возможностью увидеть последовательность ее перемещения от производителя до магазина и подтверждением того, что продукт легален.

Выведение из оборота нелегальной, контрафактной, небезопасной продукции, в составе которой могут присутствовать незаявленные или отсутствовать заявленные на упаковке вещества.

Недопущение сомнительных товаров к покупке.

Точечное выявление недобросовестных участников оборота и оперативное реагирование на нарушения.

Внедрение обязательной маркировки продукции для питания спортсменов проходит в несколько этапов:

С 1 октября 2025 года маркировка становится обязательной для всей новой продукции, выпускаемой в оборот (импортируемой и произведенной в стране).

С 1 марта 2026 года: все участники рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы, магазины) обязаны отражать в системе маркировки сведения о выбытии/реализации спортивного питания.

До 1 сентября 2026 года: разрешена реализация остатков спортивного питания, выпущенного/ввезенного до 1 октября 2025 года, без маркировки.

Система маркировки способствует повышению качества продуктов, удовлетворению требованиям потребителей и влияет на доверие к добросовестным брендам, заключили в Роспотребнадзоре.