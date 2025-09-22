Спорт

Турнир по боксу памяти Александра Беха состоится в Пскове

Открытый турнир по боксу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры России Александра Беха, пройдет в Пскове 26 и 27 сентября, сообщил Псковской Ленте Новостей директор спортивной школы «Лидер», председатель Федерации бокса Пскова Вячеслав Ярулин.

Организаторы ожидают около 100 спортсменов — количество определят после взвешивания, которое проведут 24 сентября. Обычно в подобных турнирах, по словам Вячеслава Ярулина, участвуют от 80 до 120 боксеров. Для участия тренеры или клубы должны состоять в Федерации бокса города Пскова, заверить заявки у врача.

Спортсмены выступят в трёх возрастных категориях: 2015–2016 годов рождения, 2013–2014 годов рождения и 2007–2008 годов рождения. За первое и второе места в каждой категории лучших наградят медалями и грамотами. Также во всех возрастных группах планируются призы «за лучшую технику», которые получат боксёры с лучшей технической подготовкой.

Турнир начнется 26 сентября в 15:00, а на следующий день бои стартуют в 11:00.

Псковский тренер по боксу Александр Бех скончался 15 декабря 2017 года. Его учениками были временный чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов, а также чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов.