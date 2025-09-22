Спорт

Псковские спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве Полоцка по легкой атлетике

Открытое первенство города Полоцка по легкой атлетике состоялось на стадионе «Спартак» в Республике Беларусь. Соревнования были приурочены ко Дню народного единства, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: Федерация легкой атлетики Псковской области

В них приняли участие легкоатлеты из Витебска, Полоцка, Новополоцка, Солигорска, Пскова и Великих Лук. Легкоатлеты Псковской области получили семь золотых, три серебряные и семь бронзовых медалей по различным дисциплинам.

Например, на счету воспитанников спортшколы «Надежда» Вадима Высоцкого золотые медали в беге на 60 метров и прыжках в длину, у Эвелины Бондаренко — в беге на 300 метров и 300 метров с барьерами. Кроме того, в беге на 1000 метров и на 300 метров с барьерами первые места получили Елизавета Гаврилова и Егор Никулин соответственно. Также «золото» у великолучанина Владислава Кривенко в толкании ядра.

Вторые места получили воспитанники «Надежды» — Ярослав Иванов, Диана Григорьева и Анастасия Хорькова, и представитель «Юности» Елизавета Ильина. У Арины Блюминой, Алисы Бадретдиновой, Юлии Федоровой и Екатерины Михайловой бронзовые медали. Кроме того, третьими на пьедестал поднялись великолучанка Полина Широкова за бег на 600 и 1 000 метров и Ева Жаворонкова за прыжки в высоту.