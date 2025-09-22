Спорт

Аленичев не исключил свое возвращение в «Спартак»

Воспитанник футбола Псковской области Дмитрий Аленичев считает возможным свое возвращение в московский футбольный клуб «Спартак».

«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в "Локомотив“. Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет, — сказал Аленичев. — Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим».

Аленичев как футболист «Спартака» четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны. Он был главным тренером красно-белых с 2015 по 2016 год, пишет Soccer.ru.

Ранее перспективы московского «Спартака» в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) оценил известный псковский футболист, тренер футбольной школы «Спартак Юниор» Роман Сорокин.