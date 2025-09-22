Спорт

МЧС победило в псковском турнире по волейболу памяти Александра Невского

В спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района состоялся турнир по волейболу, посвящённый памяти благоверного и великого князя Александра Невского, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области. В соревнованиях участвовали сборные команды силовых структур, воинских частей и военно-патриотических организаций региона.

Фото: министерство спорта Псковской области

По итогам турнира первые три места распределились следующим образом: первое место заняло Главное управление МЧС России по Псковской области; второе место — управление Росгвардии по Псковской области; третье место — Пограничное управление ФСБ России по Псковской области.