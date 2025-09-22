Спорт

Воспитанницы спортшколы «Гармония» с победой вернулись с всероссийских соревнований по художественной гимнастике в Ульяновске

Воспитанницы спортивной школы «Гармония» города Пскова выступили на всероссийских соревнованиях «Новое поколение» РФСО «Спартак» по художественной гимнастике, которые прошли в Ульяновске с 16 по 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

Фотографии предоставлены спортивной школой «Гармония»

Гимнастки из команды «Царевны» стали чемпионками в групповых упражнениях среди третьего разряда и привезли в копилку достижений шесть золотых медалей. В число победительниц вошли Полина Виговская, Мария Фомина, Ксения Иванова, Вера Абрамовская, Алина Петрова и Анна Осколкова.

Специальные призы от главного судьи соревнований в индивидуальной программе получили:

Василиса Егорова

Алина Петрова

Вера Абрамовская

Яркое и артистичное выступление псковских гимнасток так понравилось зрителям, что весь зал подарил девочкам громкие аплодисменты и поддерживающие возгласы.

Высокую оценку мастерству юных спортсменок дала и известный в мире гимнастики специалист – Заслуженный тренер России, почетный работник физической культуры и спорта города Москвы, кандидат педагогических наук, режиссер и хореограф-постановщик Екатерина Сиротина. Она отметила выступление команды «Царевны», разместив фрагмент их упражнения в своем канале.

Подготовку команды осуществлял тренерский состав: Екатерина Степанова, Ирина Мовпан и хореограф Ольга Переяслова.

«Поздравляем всех девочек с началом соревновательного сезона и желаем не останавливаться на достигнутом», - добавили в спортивной школе.