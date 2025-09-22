Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли будущее у псковского футбола?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) новый выпуск программы «Беседка».
Гость студии - директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин. Ключевой вопрос, который с ним обсудит ведущий Александр Савенко, - есть ли будущее у псковского футбола.
- Цели и задачи Ивана Штылина на посту генерального директора ФК «Псков»;
- Оценка нынешнего состояния клуба и в целом псковского футбола;
- Принципы и подходы при формировании новой управленческой команды;
- Перспективы возрождения в Пскове профессионального футбольного клуба.